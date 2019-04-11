İlk Kez Bir Kara Delik Görüntülendi
53 dakika önce
Bilim dünyası Çarşamba günü ilk kez süper kütleli bir kara deliğin fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:02
Bilim dünyası Çarşamba
günü ilk kez süper kütleli bir kara deliğin fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı
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