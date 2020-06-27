"İlk kez" bir köy yolunda beton asfalt uygulandı - Son Dakika

"İlk kez" bir köy yolunda beton asfalt uygulandı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi köylerin yollarının düzeltilmesi çalışmaları kapsamında İscehisar'ın Çalışlar köyünü çevre yoluna bağlayan 3 kilometrelik yolda beton asfalt yapıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi köylerin yollarının düzeltilmesi çalışmaları kapsamında İscehisar'ın Çalışlar köyünü çevre yoluna bağlayan 3 kilometrelik yolda beton asfalt yapıldı.

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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yeni dönemde köy yollarının düzeltilmesi için gelen talepler doğrultusunda çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da "ilk kez" kullanılmaya başlanan beton asfalt uygulaması İscehisar'ın Çalışlar köyünü çevre yoluna bağlayan ve sürekli bozulan 3 kilometrelik yolda uygulandı.

Yapılan çalışmaları Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İscehisar Kaymakamı Uğur kapar, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve İi Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ile ilgililer yerinde inceledi.

"Tamamen yerli malzemeler kullanılıyor"

Vali Çiçek, köyde bulunan şehit ailesine yaptıkları ziyaret sırasında köyün gençlerinin beton asfalt talebinde bulunduklarını söyledi.

Konuyu İl Özel İdaresine aktardıklarını kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"Beton asfalt uygulaması genellikle çok yağış alan Karadeniz bölgemizde tercih edilen ve çok dayanıklı bir uygulama. Bunu burada da uygulamak için deneme yapıyoruz. Çalışlar köyünün Ankara yoluna bağlanması için 3 kilometrelik yolu yapıyoruz. Bu Afyonkarahisar'da yapılan ilk deneme. Tamamen yerli ve milli malzemelerimiz kullanılarak yapılıyor. Bu çalışmalar için İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy'a teşekkür ediyorum. Özel İdaremiz ile birlikte Afyonkarahisar'a değer katacağız. Bundan sonra birçok köyde, köy yolunda bizi hep birlikte göreceksiniz."

"Maliyeti yüzde 50 daha ucuz"

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ise yolun silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının "ilk kez" kullanıldığını dile getirdi.

İlk olarak yol ekipleri yolu 7 metreye genişlettiğini belirten Çoban, "Alt yapısı hazırlandı. İscehisarlı beton firmalarımızın da verdiği destek ile beton yol uygulamamıza başladık. Beton yolumuz serildikten sonra silindir ile sıkıştırılıyor. 18-20 santimetre kalınlığında dökülen beton asfalt, sıkıştırılarak 15 santimetreye indiriliyor. Kullanılan tüm malzemeler yerli ürün, milli ürün. Dışa bağımlı olmadan yapacağımız bu denemede başarılı olacağımıza inanıyoruz. Buradaki işlemleri 4-5 günlük bir çalışmanın ardından tamamlayacağız. Güncel fiyatlarla baktığımız zaman beton yol uygulaması, sıcak asfalta göre 5 santimetre daha kalın olmasına rağmen yüzde 50 daha ucuza mal olacak." diye konuştu.

Burhanettin Çoban, Ahmet Şahin, Amir Çiçek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:10 Kaynak: AA

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