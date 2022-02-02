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İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde - Son Dakika

İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde

02.02.2022 08:58
İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, varyantlar üzerinden tehlikesini sürdürüyor. Omicron'un etkisini hissettirmeye başladığı Türkiye'de vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 102 bin 601 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 198 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 452 bin 173 COVID-19 testi yapıldığı, 102 bin 601 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 198 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

SALGININ BAŞINDAN BERİ İLK KEZ

Bakanlığın paylaştığı rakamlarda da görüldüğü üzere koronavirüs vaka sayısı, Türkiye'de salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıkmış oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin."

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, TURKOVAC, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde - Son Dakika
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