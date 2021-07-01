İlk kez çeyrek finale çıkan Ukrayna Milli Takımına, kabineden "formalı" destek - Son Dakika

Ukrayna kabinesi, EURO tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Milli Futbol Takımını kabine toplantısında giydiği formalarla destekledi.

Ukrayna Milli Futbol Takımı, dün akşam Euro 2020'de İsveç'i eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Kendi tarihinde bir ilke imza atan takıma tüm ülkeden destek yağarken, Ukrayna halkı dün akşamki galibiyeti sabaha kadar kutladı. Ukrayna Milli Takımı'na bir destek de Bakanlar Kurulu'ndan geldi. Kabine toplantısına Milli Takım forması giyerek gelen bakanlar, futbolculara 3 Temmuz'da oynayacakları çeyrek final maçı öncesi moral desteği verdi.

Ukrayna, EURO 2020 son 16 turu maçında, uzatmanın son dakikasında bulduğu golle İsveç'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen son takım oldu. - KİEV