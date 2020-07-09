İlk kez Covid-19 vakasının yaşandığı ilçede vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

İlk kez Covid-19 vakasının yaşandığı ilçede vatandaşlar tedirgin
İlk kez Covid-19 vakasının yaşandığı ilçede vatandaşlar tedirgin Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Mart ayından bu yana süren pandemi sürecinde ilk kez Korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ilçede tedirginlik sürüyor.
İlk kez Covid-19 vakasının yaşandığı ilçede vatandaşlar tedirgin
TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Mart ayından bu yana süren pandemi sürecinde ilk kez Korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ilçede tedirginlik sürüyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak Temmuz ayına kadar hiçbir pozitif vakanın rastlanılmadığı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk vaka görüldü. İstanbul'dan geldiği öğrenilen 7 kişide korona virüs testi pozitif çıkarken, hastanede tedavi altına alınan vatandaşların ilçedeki çok sayıda kişiyle temas sağladıkları ve Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde namaz kıldıkları öğrenildi. Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede vatandaşlar tedirginlik yaşarken, pozitif vakaların tespit edildiği Çamlıca mahallesi de karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:21 Kaynak: İHA
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