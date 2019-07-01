Son Dakika Haberleri: İlk kez denizi gördüler
Son Dakika Güncel Haber

İlk kez denizi gördüler

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü, Havza, Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 85 öğrenci, gemiyle deniz turu yaptı.

İlk kez denizi gördüler, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü, Havza, Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 85 öğrenci, gemiyle deniz turu yaptı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun temsilciliği, 11-18 yaş arasındaki gençlere yönelik yaz okulu ve gençlik kampı düzenledi.

Yaz okulu kapsamında Vezirköprü, Havza, Asarcık ve Kavak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaşayan ve hayatlarında hiç deniz görmemiş 85 öğrenci, Samsunum 1 gemisiyle denizde tur attı.
TÜGVA İl Temsilcisi Mustafa Demir, AA muhabirine, yaz okuluna katılan gençlerle bowling, yüzme, buz pateni, atlı binicilik, voleybol, futbol, basketbol, satranç, ebru, mangala, okçuluk, atıcılık, gokart, masa tenisi, dart, badminton, tenis, langırt, doğa yürüyüşü ve hayvanat bahçesi gezisi yaptırdıklarını söyledi.

Yaz okuluna katılan bazı çocukların Samsun'un kırsal mahallelerinde yaşadığını dile getiren Demir, "Bu çocuklarımızın arasından 85'i hiç deniz görmemişti. Onları denizle tanıştırmak için Samsunum 1 gemisi ile tur attırdık." dedi.

Demir, yaz okullarında 5 bine yakın çocuk ağırlayacaklarını dile getirerek, bu çocuklara Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatı, itikat ve ahlak konularının yanı sıra sosyal aktivitelere katılması yönünde çeşitli etkinlikler yaptıklarını sözlerine ekledi.

İlk kez deniz gören çocuklar ise denizi yakından ilk defa gördüklerini, güzel bir yaz tatili geçirdiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:16 Kaynak: AA
Vezirköprü, Asarcık, Samsun, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! İstanbul'da toptan ve perakende fiyatlar bir önceki yıla göre arttı Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma "Mahmut çok canımı yaktı" deyip başkasının otomobilini ateşe verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk kez denizi gördüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]