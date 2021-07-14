İlk kez dikilen İstanbul kekiğinin hasadı yapıldı

Marmara bölgesinde ilk kez dikildi çiftçilerin alternatifi oldu

bir bitkiden 10 sene mahsul veren kekiğin yağı 600 lirayı buluyor

SAKARYA - Marmara bölgesinde dikimi ilk kez 3 yıl önce Sakarya'da gerçekleştirilen İstanbul kekiğinin hasadı yapılmaya başlandı. 10 sene aynı bitkiden mahsul veren kekiğin litresi ise 600 liraya kadar alıcı buluyor.

Marmara bölgesinde dikimi ilk kez 3 yıl önce Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen İstanbul kekiği olarak bilinen origanum vulgare hirtum türü kekiğin hasadı yapılmaya başlandı. Gıda mühendisi Adem Şahin tarafından 10 dönüm üzerine ekilen bitki, yaklaşık 80 santimetreye kadar uzaya bilen, beyaz çiçekli ve çalımsı bir yapıya sahiptir. Şahin, mahallesinde 40 bin fide ile 10 dönüm araziye ektiği İstanbul Kekiğinin Marmara bölgesinde ilk kez kendi ektiğini söyleyerek bölgedeki çiftçilere de alternatif bir ürün olarak önerdi. İlk ekimden sonra yaklaşık 10 sene aynı bitkiden mahsul alındığını belirten Şahin, hasadını yaptığı kekiğin litre fiyatının 600 liralara kadar çıktığını aktardı.

Bu sene burada ilk hasadımızı ve ilk yağ denememizi yapmış olacağız

3 sene önce diktiği İstanbul Kekiğinin hasadını yapan Gıda mühendisi Adem Şahin, "Burada 3 sene önce dikimini yaptığımız İstanbul Kekiği (Origanum vulgare hirtum) türü kekiklerin bugün hasadını yapıyoruz. 3 sene önce diktiğimiz bitkileri geçen sene tohuma bırakıp yaklaşık 40 bin kökle 10 dönüme arttırdık. Bu senede burada ilk hasadımızı ve ilk yağ denememizi yapmış olacağız. Yaklaşık 80 santimetreye kadar büyüyen bir bitki bir kere dikildikten sonra yaklaşık 10 sene aynı bitkiden mahsul alınıyor. Dönüme yaklaşık 1 ton yaş mahsul verme kapasitesi var ve 15 litreye kadarda yağ elde etme imkanı var. Yağın şu anki litre olarak piyasa değeri 600 liralara kadar çıkıyor, yaş kekiğin de yaklaşık 5 lira kadar bir değeri var. Dönümünde de 4 bin liraya kadar kazanç elde etmek mümkün" dedi.

Marmara bölgesinde ilk olarak bizim diktiğimiz bu bitkinin bal verimi yüksek

Kekik balının popülaritesinden bahseden ve kekik bahçelerine arı kovanları konulduğunda ciddi anlamda bal elde edileceğinden söz eden Şahin, "Marmara bölgesinde ilk olarak bizim diktiğimiz bu bitki aynı zamanda bal verimi yüksek bir bitki. Kekik bahçelerine arı kovanı konularak ciddi anlamda kekik balı elde edilebilir ve kekik balı son zamanda popülaritesi artan bir bal türüdür" diye konuştu.