İlk kez duyan Fatma'nın sevinci duygulandırdı - Son Dakika

İlk kez duyan Fatma'nın sevinci duygulandırdı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, doğuştan işitme engelli Suriye uyruklu 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın işitme cihazından duyduğu ilk sese ellerini havaya kaldırıp tepki vermesi, gülmesi duygulandırdı.

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, doğuştan işitme engelli Suriye uyruklu 10 yaşındaki Fatma Afaş'ın işitme cihazından duyduğu ilk sese ellerini havaya kaldırıp tepki vermesi, gülmesi duygulandırdı.

Körfez ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Fares ve Gusun Afaş çiftinin 7 çocuğundan biri olan işitme engelli Fatma Afaş'ın tedavisi eczacı Caner Göçmez tarafından yaptırıldı. Testlerden geçirilen Fatma Afaş'a ilk defa özel bir kulaklık takıldı. İlk kez sesi duyan Fatma Afaş, önce çığlık ardından da ellerini havaya kaldırıp yüzünün gülmesi ailesini hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Kulaklık testini yapan işitme cihazları satan firmanın sahibi Kevser Uyar'ın söylediklerini de zaman zaman tekrarlamaya çalışan Fatma, işitme cihazından gelen seslere ve müziklere elleriyle, gülümsemesiyle ve vücut işaretleriyle eşlik etti.  Fatma'nın ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen halası Eymen Afaş, "Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Şimdi Fatma çok mutlu. İlk defa duydu, Allah emeği geçenlerden razı olsun. İlk sesi duyduğunda ellerini salladı. Bende çok mutlu oldum, mutluluktan ağlıyorum. Ben konuşmasını da istiyorum, inşallah ileride o da olacak" dedi.  "ONUN MUTLULUĞUNU GÖRDÜĞÜMÜZDE ÇOK MUTLU OLDUK" Uygulanan tedavilerin ardından Fatma'nın işitme cihazıyla artık duyabildiğini, rehabilitasyon merkezine gitmesi durumunda konuşma yetisinin biraz olsun kazandırılabileceğini belirten Kevser Uyar, "Fatma bize geldiğinde, işitme testiyle çok ileri derecede bir işitme kaybı olduğunu fark ettik. Biz yapılan bu uygulamaya göre bir pediatrik cihaz uygulaması yaptık Fatma'ya. Yaptığımız çalışmalarda başarılı sonuçlar aldık ve Fatma şu an gayet güzel bir şekilde duyuyor. Tabii doğuştan işitme engelli olduğu için Fatma'nın konuşma yetisi yok. Bundan sonraki süreçler de takip edilecek, rehabilitasyon merkezine giderek konuşma yetisini biraz da olsun kazandırabiliriz Fatma'ya. Şu an amacımız Fatma'nın yaşamını bir şekilde idame ettirebilmesini sağlamak. Sesleri duyabilmesini, hayata karışabilmesini hem sosyal alanda hem eğitim alanında hayatını devam ettirebilmesi bizim için önemli" diye konuştu. Fatma duyduğunda çok mutlu olduklarını ifade eden Kevser Uyar, 'İşitme engelli çocuklarımızın çoğu cihazı ilk taktıklarımızda ya ağlıyor ya da çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Fatma da çok mutlu oldu. Fatma'dan küçük bebeklerde genelde sesleri ilk defa duydukları için bir korkma meydana geliyor. Fatma biraz daha yaş olarak büyük olduğu için duyma sevincini yaşayacağını bildiği için çok mutlu oldu. Onun mutluluğunu gördüğümüzde biz de çok mutlu olduk" dedi. "İYİLİK YAPMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"Eczacı Caner Göçmez ise, Fatma'nın bir kardeşinin de işitme engelli olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu:

"Fatma bir vesileyle ilçede yaşayan bir dostumuz vasıtasıyla bana ulaştı. Çok ileri derecede işitme kaybı olduğu söylendi. Hastanede kontrollerini yaptırdık durumu anlamak için. Ben bu çocuğumuzu işitmesiyle alakalı yaşadığı mutluluğu görünce çocukla birlikte hepimiz burada ağladık. Böyle insanlara hayırlı işler yapmayı, faydalı işlere vesile olmayı çok seviyorum. Bir kardeşi daha var. Fatma 10 yaşında ilk defa işitebilecek ama konuşamayacak, çünkü motor refleksi 6 yaşına kadar konuşmayla alakalı yetiştirilebilir. Fakat Fatma'da biz bunu kaybettik. 3 yaşındaki kız kardeşi de hem konuşamıyor hem duyamıyor. İnşallah onun için de faydalı olmayı düşünüyoruz. Fatma duymaya başladığı zaman ilk yaptığı hareket bizim için çok duygusaldı. Fatma ağlamaya başladı, annesi ağlamaya başladı tabii biz de burada ağlamaya başladık. İnanın kelimeler yetersiz kalacak çünkü böyle bir mutluluğu uzun zaman içerisinde ben yaşamamıştım. İyilik yapmak çok güzel bir şey, umarım iyilikle beslenmeye devam ederiz."


Rehabilitasyon, Engelli, Suriye, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk kez duyan Fatma'nın sevinci duygulandırdı - Son Dakika

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