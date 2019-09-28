Son Dakika Haberleri: İlk kez düzenlenen organizasyon yoğun katılımla başladı
Son Dakika Güncel Haber

İlk kez düzenlenen organizasyon yoğun katılımla başladı

1 saat önce

Bornova'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Türk Daması Turnuvası, Kuveyt, Katar, İran ve Lübnan olmak üzere 4 ülkeden 100'ü aşkın damacının katılımıyla Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde başladı.

İlk kez düzenlenen organizasyon yoğun katılımla başladı, System.String[]

Turnuvanın açılış töreninde, ilk hamleleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Ege Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser yaptı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Başkan İduğ, keyifli anların yaşandığı Dramalılar Köşkü'nde, sempatik tavırları ile dikkat çeken Lübnanlı Fadi Ümran'la da karşılıklı dama oynadı. Açılış töreninde dama oyununa emek veren isimlere plaket takdim edildi.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Zeka oyunlarının önemine dikkat çeken Başkan İduğ, "Böylesi organizasyonların devamı gelecek. Önümüzdeki aylarda satranç, briç, tavla ve bilardo gibi zeka oyunlarıyla ilgili turnuvalar da düzenleyeceğiz. Bu turnuvaları yılın 12 ayına yayacağız. Yurtdışından ve ülkemizin değişik kentlerindengelen tüm konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Amacımız bu turnuvayı geleneksel hale getirmek" diye konuştu.

BORNOVA'YA ZENGİNLİK KATAR

Emek veren herkese teşekkür eden, katılımcılara başarılar dileyen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, "İlk olması açısından çok önemli. Bornova'ya yakışan bir organizasyon. Bu tip zeka oyunları ile ilgili turnuvaların artması kentimiz için büyük zenginlik olacaktır" dedi.

BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM

Çok uzun yıllardır dama oynadığını anlatan Ege Damacılar Derneği Başkanı Murat Keser ise mutluluğunu şu sözlerle ifada etti: "Yıllardır dama oynuyorum. Bugün kentimizde ilk kez resmi dama müsabakası oynanıyor. Bu camiamız ve kentimiz için çok önemli. Hepsi Sayın Başkanımız Dr. Mustafa İduğ sayesinde oluyor. Yanına gidip, böyle bir organizasyon yapmak istediğimizi söylediğimizde hiç düşünmeden kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 5 yıllık görev süresi boyunca her alanda iyi işler yapacağına inanıyorum"

Dereceye girenlerin puanlama sistemi ile belirlendiği Bornova Uluslararası Türk Daması Turnuvası, 29 Eylül Pazar günü(yarın) saat 18.00 düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Mustafa İduğ, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:39 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Görüşmeler 2 hafta içinde tamamlanacak
Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı 20 gün önce eşinden boşanan Burcu Esmersoy, Tarkan konserinde dağıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 15:01:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk kez düzenlenen organizasyon yoğun katılımla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]