İlk kez düzenlenen 'Ulusal Viyola Günleri' 5-10 Nisan'da

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "1. Ulusal Viyola Günleri"ne ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni, viyola sanatçısı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Kerem Bahar, AA muhabirine, Türkiye'nin ardından İtalya'da sürdürdüğü akademik kariyeri sonrasında, müzik alanında yeni platformlar oluşturma hayalleri için yurda döndüğünü söyledi.

Hayallerinden birinin ülkede viyola günleri düzenlenmesi olduğunu anlatan Bahar, "Hem ülkemiz hem üniversitemiz için, ülkemizdeki kültürel birikimi yurt dışına tanıtmak için yola çıktık ve 1. Ulusal Viyola Günleri'ni üniversitemizin katkılarıyla hazırladık." dedi.

Yurt dışındaki enstrüman topluluklarının bir ayağının Türkiye'de sürdürülmesinin önemine işaret eden Bahar, ülkede daha önce herhangi bir enstrümanla ilgili resmiyet kazanmış bir dernek, topluluk veya bu kapsamda düzenlenen bir gün olmadığını söyledi.

Bahar, 1968'de Almanya'da kurulan, bugün merkezi Kanada'da bulunan 19 üyeli International Viola Society'e (Uluslararası Viyola Topluluğu) Türkiye'nin 20. ülke olarak üye olduğunu belirterek, Türk Viyola Topluluğunun kuruluş sürecini şöyle anlattı: "2019'da Uluslararası Viyola Topluluğu toplantılarının Polonya Poznan'da yapılan konferansına başvurdum. Türkiye'yi temsil etmek harika olacaktı ama ülkemizde böyle bir müzik veya viyola topluluğu olmadığı için Polonya üzerinden programa katılabildim. Bu bana çok dokundu ve üzdü. Kabul etmeleri güzeldi ama Türkiye adına kabul edilmek daha iyi olacaktı. Türk bestecilerinin eserlerini seslendirerek bir konser gerçekleştirdim orada. Türkiye'de müzik eğitim standartları, Türk müziğinin yapısı, kültürel ve sosyal yapısıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdim. Üniversitemizi anlattım, sonrasında topluluk 'Neden Türkiye ayağımız olmasın' diye teklif sundu. Orada çalışmalar yürütmeye başladım ve International Viola Society'de 19 ülkenin onaylamasıyla topluluğun 'Türkiye bölümü' yani başka bir ifadeyle 'ayağı' kuruldu. Burada alanında başarılı sanatçılarla bir yönetim kurulu oluşturduk ve çalışmalara başladık. Ardından da 1. Ulusal Viyola Günleri'ni tasarladık."

Bahar, 5-10 Nisan'daki Ulusal Viyola Günleri'nin tek bir bakış açısıyla yapılmayacağını, farklı illerden konservatuvarlar, eğitim ile güzel sanatlar fakültelerinin katılacağı etkinliklerde çalışma alanı viyola olan herkesin kendine ait bir şey bulabileceğini söyledi.

Etkinlikte, konser, sempozyum ile çalıştayların yapılacağını ve çok sayıda başvuru aldıklarını belirten Bahar, viyola günlerinin Türkiye'de ilk kez düzenlenmesi dolayısıyla uluslararası standartlarda konserleri de müzikseverlere sunacaklarını kaydetti.

"Etkinlik müzisyenlerimizin yurt dışına tanıtılabilmesi için çok önemli"

Etkinliğin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Beste Tıknaz Modiri ile verecekleri konserle başlayacağını bildiren Bahar, ilk konserde piyanoda kendilerine Doç. Tayfun İlhan'ın eşlik edeceğini dile getirdi.

Barış Kerem Bahar, 6 Nisan'da da şef Can Okan yönetimindeki, CSO viyola sanatçısı Artemis Sis Balkız'ın müzik ziyafeti sunacağını belirtti.

Etkinliğin dolu dolu geçeceğini anlatan Bahar, şunları kaydetti: "Etkinlik boyunca konserler devam edecek ve YouTube hesabından dileyen herkes canlı izleyebilecek, sonrasında ise konserler web sitesine konulacak. Etkinliğimiz, 19 ülkede de kendi talepleriyle canlı yayınlanacak. 7, 8 ve 9 Nisan'da öğleden sonra yapılacak viyola çalıştaylarının bir kısmını İngilizce gerçekleştireceğiz, hocalarımız İngilizce sunum yapacak. Programımızda üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun şekilde sadece klasik Batı müziği değil klasik Türk müziği ve Türk halk müziğinde viyolanın kullanımına dair etkinlikler olacak.

İlk defa uluslararası bir müzik topluluğu Türkiye'yi kabul ederek Türkiye bölümü oluşturulmasına karar verdi. Bu etkinlik ülkemizdeki müzik eğitimi ve müzisyenlerimizin yurt dışına tanıtılabilmesi için çok önemli. Etkinliklere katılan hocalarımız sunumları İngilizce yaptıklarında, 19 ülkedeki konservatuvarlarda izlendiğinden kendilerini gösterme şansları olacak. Öğrenciler de ilerde yurt dışında bir hocayla çalışmak istediklerinde bu kayıtları kullanarak kendilerini ifade edebilecek."