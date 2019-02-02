İlk Kez Düzenlenen 'Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği'nin İlk Günü Sönük Geçti
32 dakika önce
İlk kez düzenlenen 'Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği'nin ilk günü sönük geçti -Şenliğe çok az sayıda vatandaş katıldı TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması amacıyla 2 gün olarak planlanan "Uzungöl Doğa ve...
İlk kez düzenlenen 'Uzungöl
Doğa ve Salıncak Şenliği'nin ilk günü sönük geçti
-Şenliğe çok az sayıda vatandaş katıldı
TRABZON - Trabzon
'un Çaykara
ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması amacıyla 2 gün olarak planlanan "Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği" ilk gününde beklenen ilgiyi görmedi.
Uzungöl'de bu yıl ilk kez düzenlenen 'Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği'nin ilk günü sönük geçti. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin katılması beklenen şenliğin ilk gün etkinliklerine az sayıda katılımcı geldi. Tur firmalarının yüzlerce rezervasyon yapmasına rağmen bölgede karların erimesi ve kar yağışının olmamasının katılımın az olmasında etkili oldu. Şenlikte salıncak etkinliğinin dışında yapılması planlanan kar motoru binme, kayak, kardan adam, karda doğa yürüyüşü ve kar topu etkinlikleri ise kar olmadığı için yapılamadı. Yarın da devam edecek olan etkinlik yarın akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:13 Kaynak: İHA
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