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İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar - Son Dakika

İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:28

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı sağlanacak. 15 yıl vade ile verilmesi planlanan kredide faiz oranının 1.20 olması bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirmiştiç. Ancak ilk kez ev alacaklarla ilgili yeni bir çalışma yürütülüyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verilecek. Kredide vadenin 15 yıl, faizin ise 1.20 olması bekleniyor.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenleme Meclis'e getirilecek.

"İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

OVP kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" dedi.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler bu kampanyada da uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar - Son Dakika
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