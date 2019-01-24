Son Dakika Haberleri: İlk Kez Evi Oldu, Sokaklardan Kurtuldu

İlk Kez Evi Oldu, Sokaklardan Kurtuldu

41 dakika önce

İZMİR'de çocukluğundan bu yana sokaklarda yaşayan Nejat Altın(71), İzmirli hayırseverler tarafından yaptırılan konteyner evine kavuştu.

İlk Kez Evi Oldu, Sokaklardan Kurtuldu, System.String[]
İZMİR'de çocukluğundan bu yana sokaklarda yaşayan Nejat Altın(71), İzmirli hayırseverler tarafından yaptırılan konteyner evine kavuştu.

İzmirli Nejat Altın, çocuk yaşta anne babasını kaybetti. Akrabası da bulunmayan Altın, küçük yaşlardan itibaren sokaklarda ve otobüs duraklarında yaşamaya başladı. Bir süre önce kaldığı otobüs durağında bir hayırsever tarafından fark edilip, boş arazide bulunan barakaya yerleştirildi. Ancak yağmur suyu geçiren ve oldukça eski olan barakada kış aylarında donma tehlikesi bulunan Altın, belediyenin huzurevine yerleştirilme teklifini ise "Ben orada yaşayamam, yıllardır sokaklarda yaşamaya alıştım, orada ölürüm" diyerek, geri çevirdi. Bunun üzerine bir grup hayırsever, Altın için konteyner ev yaptırmak amacıyla biraraya geldi.

3 HAFTADA TAMAMLANDI

Bir oda ile banyo ve tuvaletten oluşan konteyner ev, 3 haftada tamamlandı. İçerisinde mini mutfağı, televizyonu, yatağı ve ısıtıcısı bulunan konteyner ev, hayırsever Cengiz Altın'ın arazisine monte edildi. İlk kez ev sahibi olan Nejat Altın, büyük sevinç yaşadı. Altın, yeni evinde mutlu olduğunu söyleyerek, "Allah herkesten razı olsun, bu evin benim olduğuna inanamıyorum. Bana bu mutluluğu yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Anne, İzmir, Güncel
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