Son Dakika Haberleri: İlk Kez Hamsi Yediler

İlk Kez Hamsi Yediler

31 dakika önce

İlk kez hamsi yediler OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde 5. Hamsi Şöleni düzenlendiSAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesinin geleneksel olarak yaptığı Hamsi Şöleni'nin bu yıl beşincisi düzenlendi.

İlk kez hamsi yediler
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde 5. Hamsi Şöleni düzenlendi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesinin geleneksel olarak yaptığı Hamsi Şöleni'nin bu yıl beşincisi düzenlendi. Bazı öğrenciler ise ilk kez hamsiyi tattı.
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsünde düzenlenen "5. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde öğrenciler hamsi yiyerek eğlenceli vakit geçirdiler. Bazı farklı illerden gelen bazı öğrenciler ise ilk kez hamsiyi tattı. Hamsi denilince Karadeniz'in akla geldiğini dile getiren öğrenciler, hamsinin lezzetli bir balık olduğunu söylediler. Öğrencilere hamsinin yanında tahin helvası ve kabak tatlısı da ikram edildi. Hamsi Şöleni'nde bu yıl 200 kilo hamsinin tüketildi.
Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, "Yeni gelen öğrencilerimizle kaynaşma amaçlı her hamsi şöleni düzenliyoruz. Hamsinin çıkmasına göre şölen tarihlerimiz değişiyor. Hamsi konusunda sponsorlarımız oluyor. Hocalarımız ve öğrencilerimiz kaynaşıyor. İlk defa hamsi yiyen öğrencilerimiz oluyor. Tabii, Karadeniz'de okumanın da böyle farklı tarafları da oluyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:45 Kaynak: İHA

Karadeniz, Genel
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