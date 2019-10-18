Son Dakika Haberleri: İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı
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İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı

37 dakika önce

İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptıABD, (DHA)- ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı.

İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı

ABD, (DHA)- ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı. Tarihte ilk defa iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı.

NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti 'uzay yürüyüşü' olarak adlandırıyor. İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirdiler. Tarihte uzay yürüyüşünü gerçekleştiren ve sadece kadınlardan oluşan ekip, bir ilki gerçekleştirdi. NASA ise bu tarihi anları canlı olarak yayınladı.

İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı

NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:56 Kaynak: DHA
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