İlk Kez Kara Dokundular

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile kar topu oynadı, Afrika ülkelerinden gelen bazı öğrenciler ilk kez kara dokundu.

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile kar topu oynadı, Afrika ülkelerinden gelen bazı öğrenciler ilk kez kara dokundu.



Denizli'ye çeşitli ülkelerden gelen ve Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören öğrenciler, PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıktı.



Aralarında Afrika ülkelerinden gelen ve daha öncesinde karla tanışmayanların olduğu öğrenciler teleferik yolculuğunun ardından kar kalınlığı 10 santimetreyi bulan Bağbaşı Yaylası'nda ilk kez kara dokundu.



Ellerine aldıkları karı gökyüzüne savuran ve karların üzerine uzanan öğrenciler, yaşadıkları unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Beyaz örtüyle kaplanan manzaranın görselliğine hayran kalan ve karın keyfini çıkaran öğrencilerin eğlenceli anlarına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da eşlik etti. Rektör Bağ, öğrencilerle kar topu oynadı.



Etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler, "Bizim ülkemize kar yağmadığı için ilk defa burada kar görüyoruz. Hayatımızda ilk defa kara dokunduk, kar oynadık. Bize bugünü yaşattığı için rektörümüze teşekkür ediyoruz." dediler.



Etkinliğin ardından öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a hediye takdim etti.

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