Son Dakika Haberleri: İlk Kez Kara Dokundular

İlk Kez Kara Dokundular

51 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile kar topu oynadı, Afrika ülkelerinden gelen bazı öğrenciler ilk kez kara dokundu.

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile kar topu oynadı, Afrika ülkelerinden gelen bazı öğrenciler ilk kez kara dokundu.

Denizli'ye çeşitli ülkelerden gelen ve Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (PADAM) öğrenim gören öğrenciler, PAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıktı.

Aralarında Afrika ülkelerinden gelen ve daha öncesinde karla tanışmayanların olduğu öğrenciler teleferik yolculuğunun ardından kar kalınlığı 10 santimetreyi bulan Bağbaşı Yaylası'nda ilk kez kara dokundu.

Ellerine aldıkları karı gökyüzüne savuran ve karların üzerine uzanan öğrenciler, yaşadıkları unutulmaz anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Beyaz örtüyle kaplanan manzaranın görselliğine hayran kalan ve karın keyfini çıkaran öğrencilerin eğlenceli anlarına Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ da eşlik etti. Rektör Bağ, öğrencilerle kar topu oynadı.

Etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirten öğrenciler, "Bizim ülkemize kar yağmadığı için ilk defa burada kar görüyoruz. Hayatımızda ilk defa kara dokunduk, kar oynadık. Bize bugünü yaşattığı için rektörümüze teşekkür ediyoruz." dediler.

Etkinliğin ardından öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Denizli, Rektör, Pamukkale Üniversitesi, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü

Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:49:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Kez Kara Dokundular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]