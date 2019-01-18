İlk Kez Karne Alan Öğrencilerin Heyecanı

İstanbul'da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Dönemi ilk yarısında öğrenciler karnelerini aldı.

İstanbul'da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Dönemi ilk yarısında öğrenciler karnelerini aldı. Bahçelievler Yayla İlkokulu'nda ilk kez karne alan 1. Sınıf öğrencileri heyecanlarını DHA ile paylaştı. Tatilde bol bol dinleneceklerini söyleyen öğrenciler, derslerini de ihmal etmeyeceklerini belirtti. Birinci sınıfın ilk yarısında karne alan öğrencilerin heyecanına ortaokulda okuyan ağabeyleri de ortak oldu. Ortaokul 6'ıncı sınıfta okuduğunu söyleyen Umut Çoban, "Karnem iyi. Bu dönem biraz zorlandım. Tatilde de bütün derslere odaklanacağım. Notumu daha geliştirmeye çabalayacağım. Tabi tatil de yapacağım" dedi. Takdir aldığını söyleyen Robin Çoban da, "Bu dönem çok çabaladım. Her bir kademe de daha çok zorlaşıyor dersler. O yüzden daha çok çalışmam lazım. Tatilde de biraz tatil yapacağım, Kars'a da gideceğim. Büyüklerimi ziyaret edeceğim. Uzaya meraklıyım. İnsanoğlunun henüz tam keşfetmediği bir yer uzay. Uzaya gidip orada araştırmalar yapmayı planlıyorum" şeklinde konuştu. - İstanbul

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