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İlk kez katıldıkları şampiyonada büyük başarı elde ettiler - Son Dakika

İlk kez katıldıkları şampiyonada büyük başarı elde ettiler

19.07.2021 00:58
İlk kez katıldıkları şampiyonada büyük başarı elde ettiler, System.String[]

Kütahya'da bedensel engelli sporcular, katıldıkları şampiyonada 1 binincilik ve 3 üçüncülük derece elde ettiler.

Kütahya'da bedensel engelli sporcular, katıldıkları şampiyonada 1 binincilik ve 3 üçüncülük derece elde ettiler. İlk kez katıldıkları şampiyonada aldıkları başarılar sonrası Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandılar.

Kütahya Engelliler Umutspor Kulübü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'nda 1 altın, 3 bronz madalya aldılar. Zorlu rakiplerini geçerek madalyaya uzanan bedensel engellilerden Hüseyin Ayyıldız ise klasmanında elde ettiği birincilik sonrası Türkiye'yi Rusya ve Güney Kore'deki şampiyonlarda temsil edecek.

Bu yıl ilk kez katıldıkları yarışmadan büyük bir başarı ile döndüklerini ve gelecek yıllarda hayallerinin 15-20 sporcu ile katılmak olduğunu söyleyen Engelliler Umutspor Kulübü Başkanı Hatice Yakar, "Kütahya Engelliler spor kulübü olarak 2008 yılında kurulduk. Hayalimiz engelli arkadaşlarımızı aktifleştirmek ve sporun tadına vardırmaktı ve çok şükür buna da vardık. Ben bu sporu ilk defa televizyon programında gördüm ve bu yıl üzerine düşerek Antalya'da Gazi hoca ile tanıştık ve konuda destek istedik. Kendileri çocuklarımıza ve Ali Osman Altınay hocamıza eğitim verdi. Daha sonra Ali Osman Altınay burada arkadaşlarımıza 2 aylık bir antreman sonucunda hazırladı ve Antalya'da katıldığımız yarışmada aralarında Beşiktaş gibi zorlu rakiplerini eleyerek başarılı oldular. Hüseyin Ayyıldız kardeşimiz birinci oldu, Avrupa'ya ve Güney Kore'ye giderek Kütahya'yı ve Türkiye'yi temsil edecek. Bu yıl 4 sporcu ile katıldık ancak hayalimiz 12-20 sporcu ile katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yarışmada kostümlerimizi kendimiz hazırladık"

Kendi klasmanında birinci olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmaya hak kazanan Hüseyin Ayyıldız, "Biz bu yarışmaya Engelliler Umutspor Kulübü adına katıldık ve bu yıl 4'ncüsü düzenlenen yarışma 4 yarışmacı ile katıldık. Benim katıldığım klasmanda karşımda 4 Beşiktaşlı sporcu vardı ve ben klasmanımda birinci oldum" diye konuştu.

Hazırladıkları koreografiye göre kendi kıyafetlerini de hazırladıklarını söyleyen Gülsüm Peker, "Yarışmaya katılmadan önce çok heyecanlıydım ancak kendime güvendim ve klasmanımda 3'ncü oldum. Yarışmada kostümlerimizi kendimiz hazırladık ve diktik. Aldığım sonuçtan da çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

İlk kez böyle bir yarışmaya katıldığından bahseden Yılmaz Teke, "Hayatımda ile kez böyle bir yarışmaya katıldım. Öncesinde çok heyecan vardı, emeklerimin boşa gitmesinden çok korktum ancak sonra oradaki atmosferi gördüm ve ben başarırım dedim sonuç olarak 3'ncü oldum. Emeği geçen Ali Osman Altınay hocamıza teşekkür ederim" dedi.

Gelecek yıl düzenlenecek olan şampiyonada hedefinin birincilik olduğunu söyleyen Havva Özkul ise, "Antalya'da düzenlenen bedensel engelliler dans sporu klasman 1'de Türkiye 3'ncüsü oldum. İlk defa böyle bir ambiyans gördük, 2 aylık bir çalışma sonrası yarışmaya katıldık. Bizim için güzel bir deneyim oldu, hedefim önümüzde ki yıl birinci olacağım ve ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Türkiye, Engelli, Antalya, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk kez katıldıkları şampiyonada büyük başarı elde ettiler - Son Dakika Spor


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