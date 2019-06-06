Son Dakika Haberleri: İlk kez konuştuğumuz insanlarla nasıl daha iyi sohbet edebiliriz?
Son Dakika Dünya Haber

İlk kez konuştuğumuz insanlarla nasıl daha iyi sohbet edebiliriz?

31 dakika önce

Bir grup psikolog insanların yabancılarla nasıl daha iyi iletişim kurabileceğini araştırdı. Çok sayıda katılımcı ile yapılan anketler ve gözlemler ile sohbet öncesi ve sonrasıne ilişkin her iki tarafın da değerlendirmeleri incelendi. Bİriyle ilk kez konuştuğumuzda nelere dikkat etmeliyiz?

İlk kez konuştuğumuz insanlarla nasıl daha iyi sohbet edebiliriz?, System.String[]
Tanımadığınız biri ile yaptığınız ilk konuşmayı aklınıza getirin. Bazı anlar garip gelmiş miydi? Tanımadığınız bu kişiyi ilginç bulmuş muydunuz? O kişiyle sohbet etmekten memnun kalmış mıydınız? O kişi sizin hakkınızda ne düşünmüştür?

Bir grup psikolog bu konuyu masaya yatırdı ve insanların yabancılarla nasıl daha iyi iletişim kurabileceğini araştırdı. Çok sayıda katılımcı ile yapılan anketler ve gözlemler ile sohbet öncesi ve sonrasıne ilişkin her iki tarafın da değerlendirmeleri incelendi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:38 
Euronews, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü Yemek sırasında cam masa patladı! Aile üyeleri kabusu yaşadı Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk kez konuştuğumuz insanlarla nasıl daha iyi sohbet edebiliriz?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]