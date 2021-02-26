İlk kez kullanılan cihazla felç kalmaktan kurtuldu - Son Dakika

İlk kez kullanılan cihazla felç kalmaktan kurtuldu

26.02.2021 10:13
İlk kez kullanılan cihazla felç kalmaktan kurtuldu, System.String[]

Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki Ergün Yavuz, beynindeki tümör nedeniyle felç kalmaktan Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez kullanılan bir cihazla ameliyat edilerek kurtuldu.

Manisa'da yaşayan 58 yaşındaki Ergün Yavuz, beynindeki tümör nedeniyle felç kalmaktan Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez kullanılan bir cihazla ameliyat edilerek kurtuldu. Son teknoloji nöronavisyon cihazı ile ameliyat olan Yavuz, başarılı ameliyatının ardından taburcu olmayı bekliyor.

Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez kullanılan cihaz bir hastayı felçli kalmaktan kurtardı. 58 yaşındaki Ergün Yavuz, Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurup beynindeki tümörden kurtulmak istedi. Ancak tümörün yerleştiği bölge kolu ve bacağı etkileyen ve felç kalmasına neden olabilecek bir alanı kapsıyordu. Son teknoloji bir cihazla ameliyata karar veren Beyin ve Sinir Cerrahı Ülkün Ünlü Ünsal ve ekibi nöronavigasyon cihazını getirtip Ergün Yavuz'u ameliyat etti.

Süreci anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Operatör Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, "Beynin sol bölümünde kolu ve bacağı hareket ettiren motor alanı içerisinde bir tümörü vardı. Bu bölgeye girerken hastanın sağ kolu ve bacağının felç kalma ihtimali yüksek olduğu için biz hastayı nöronavigasyon dediğimiz ameliyat sırasında yönlendiren bir cihaz kullandık. Bu cihaz Manisa'da ilk kez kullanıldı. Tümörün ne kadarını çıkartıp çıkartmadığımızı gösteren bir cihaz. Tümörün tamamını çıkarttık, hastanın şu anda kolunda ve bacağında bir sıkıntı yok. Felç durumuyla karşılaşmadık. Birkaç gün sonra da taburcu edeceğiz. Eğer nöronavigasyon cihazını kullanmasaydık ameliyat sırasında beyin dokusuna zarar verme ihtimalimiz yüksek olduğu için hastanın felç olma ihtimali yüksek olabilirdi. Ancak cihaz sayesinde normal dokulara zarar vermeden, küçük bir alandan girerek tümörün tamamını çıkardık. Hastamız şu anda ameliyat sonrası çok daha iyi" diye konuştu.

Beynindeki tümörden kurtulan 58 yaşındaki Ergün Yavuz, kendisini çok daha iyi hissettiğini anlattı. Felç kalmadığına çok sevinen Yavuz, "Hastaneye geldiğimizde gerçekten korkuyordum. Çok ani bir karar verdim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı gün içerisinde cihazı getirip ameliyat ettiler. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. - MANİSA

İlk kez kullanılan cihazla felç kalmaktan kurtuldu

Şehir Hastanesi, Manisa, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk kez kullanılan cihazla felç kalmaktan kurtuldu - Son Dakika


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