İlk kez kuluçka süresini tamamlayan bir flamingo yavrusunu Başkent'te dünyaya gözlerini açtı - Son Dakika

İlk kez kuluçka süresini tamamlayan bir flamingo yavrusunu Başkent'te dünyaya gözlerini açtı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi'nde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. İlk kez kuluçka süresini tamamlayan bir flamingo yavrusunu dünyaya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi tatlı bir sürprizle hayvan varlığını daha da artırdı.

Atatürk Orman Çiftliği'nden Sincan Hayvanat Bahçesine getirilen Flamingo ailesi 7 yıl sonra ilk kez kuluçka süresini tamamlayarak bir yavru dünyaya getirdi. Hayvanat Bahçesi'nde flamingo yavrusundan sonra arka arkaya 3 alageyik, 1 Ankara keçisi ve 4 cüce keçi yavrusu da dünyaya gözlerini açtı.

Sincan Hayvanat Bahçesi'nde bir ilk

Flamingoların yuva yapmasını kolaylaştırmak için her türlü fiziki koşulu sağladıklarını belirten Hayvanat Bahçesi ve Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, "11 Mart'ta kapılarını ziyaretçilerine kapatmak zorunda kalan Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran'dan itibaren misafirlerini tekrar ağırlamaya başladı. Bu süreçte Sincan Hayvanat Bahçemizde 12 tane yeni üye bünyemize katıldı. En son dünyaya gelen Flamingo yavrusu 7 yıl sonra Sincan Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez yumurtadan çıkan yavru oldu. Başkentlileri yeni dünyaya gelen yavrularımızla birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Sincan Hayvanat Bahçemiz yılın her günü ücretsiz olarak tüm Ankaralılara hizmet vermektedir" dedi.

Anadolu Vaşağı, Rakun, Deve, Lama, Flamingo gibi egzotik türlerin yanında Ankara'ya özgü Ankara Tavşanı, Ankara Kedisi, Ankara Keçisi ve Ankara Güvercini gibi endemik türlerin de yer aldığı Sincan Hayvanat Bahçesi, yaz sezonunda 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.