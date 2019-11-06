İlk kez Nurdağı'nda ekilen 'moringa'da hasat zamanı

TÜRKİYE'de ilk kez Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 50 dönümlük alanda ekimi yapılan moringa oleifera bitkisinin hasadına başlandı. Başta ilaç sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılan bitkiden 60 ton rekolte bekleniliyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı 'Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi' kapsamında ekimi yapılan moringa bitkisinin hasat zamanı başladı. Nurdağı Meslek Yüksek Okulu'nun organik arazisinde 50 dönüm alana ekimi yapılan moringadan bu yıl 60 ton rekolte bekleniliyor.

18 KADININ GEÇİM KAYNAĞI

18 kadın üye ile kurulan Moringa Antep Girişimci Kadınlar, Üretici ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, "18 ortakla birlikte moringa yetiştiriciliği yapmaktayız. Çocuklarımızın ve ev ekonomimizin gelirini moringa ile karşılıyoruz. Moringa hasadımıza başladık, 20 gün sürecek olan hasadımızda bu yıl önceki yıllara oranla daha verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 50 dönüm alanda yaş olarak 50-60 ton hedefliyoruz" dedi.

İLAÇ SANAYİNİN ETKEN MADDESİ

Moringanın İlaç sanayisinde kullanılacağını belirten Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise, "2019 yılı için moringa hasadına başladık. Bu yıl yerlileşme ve millileşme adına moringayı ilaç sanayine kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Moringa İlaç sanayinin vazgeçilmez bir ürünü olacak. Daha önce şampuan, sabun, çay, kozmetik gibi ürünlerimiz vardı. Katma değeri yüksek ilaç etken maddesi olarak moringayı değerlendiriyoruz, ülkemize kazandırdık. Soframıza girecek bir ürün ve hem de etken madde olarak ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılan kıymetli bir ürün. Çok amaçlı bir ürün. Toplum tarafından bilinçli olarak tüketilmesi ve yaygınlaştırılması öncelik hedeflerimiz arasında. Gaziantep Üniversitesi olarak moringanın tescilini almış durumdayız" şeklinde konuştu.

MORİNGA BİTKİSİ HAKKINDA

Türkiye'de ilk defa Nurdağı'nda yetiştirilen, yeşil yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılan moringanın faydaları saymakla bitmiyor. Yeşil yaprakları kurutulup işlendikten sonra çay, sabun, şampuan ve yiyeceklerde kullanılan bitkinin güzel koku ve aromaya sahip çiçeğinden ise parfüm, losyon ve bal üretimi yapılıyor. Gaziantep Üniversitesi'nce tohum tescili alınan moringa, içerisinde barındığı güçlü antioksidanlar ile birlikte ilaç etken maddesi olarak da kullanılacak. 3 ayda yetiştirilen moringanın hasadı yaş olarak yapılıyor.