İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Serdar Dursun, karakterinden, oyun yapısından, Fenerbahçe'deki hedeflerinden bahsederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Serdar'ın açıklamalarından satır başları:

"FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYORDUM"

"Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Çok iyi bir seçenekti benim için. İnşallah iyi başlayacağız, iyi de bitiririz.

"TEKNİK BİR OYUNCUYUM"

Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ayak, sol ayak bitiriciliğim iyidir. Bazen oyun kurucu olurum, duvar olurum, enteresan gollerim oluyor. 10 numara, 9 numara karışımıyım. Mücadeleci bir yapım vardır, pres yaparım, koşarım.

"YEDEK KALMAYA GELMEDİM"

Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ayak, sol ayak bitiriciliğim iyidir. Bazen oyun kurucu olurum, duvar olurum, enteresan gollerim oluyor. 10 numara, 9 numara karışımıyım. Mücadeleci bir yapım vardır, pres yaparım, koşarım.

"HER YERDEN TEKLİF ALDIM"

Eski kulübüm Darmstadt beni satmadı. Ocaktan itibaren boş oyuncu konumundaydım. La Liga, Serie A, Bundesliga, İngiltere neredeyse her yerden teklif aldım. Fenerbahçe ile kontağa geçtik. Türkiye'den başka yerlerden de teklifler oldu. Türkiye'ye çok sıcak bakmıyordum. Ancak Fenerbahçe olunca insanın fikri değişiyor. Başkan ve yönetim bana inandı, çok profesyonelce geçti bu süreç.

"MESUT ÖZİL BİR MARKA"

Mesut Özil, tarihin en iyi 10 numaralarından biri. Almanya'da bir marka. Mesut Özil ismi geçince aklıma direkt asist geliyor. Diğer oyuncuların göremediğini görüyor. Mesut Özil gibi kaliteli oyuncular koşuları görür. Onla kim oynarsa oynasın daha fazla pozisyona girecek. Kale önünde sakin kalarak gerekeni yapmalısın."