Son Dakika Haberleri: İlk Kez Oy Kullanacak Suriye Kökenli Seçmenin Gündemi Ne?

İlk Kez Oy Kullanacak Suriye Kökenli Seçmenin Gündemi Ne?

32 dakika önce

Türk vatandaşlığına geçen 79 bin 820 Suriyeli'den, yaşları 18'in üzerinde olan 53 bin 99'u yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. VOA Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanan Suriye kökenli seçmenlere yaşadıkları zorlukları ve nasıl oy vereceklerini sordu.

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Türk vatandaşlığına geçen 79 bin 820 Suriyeli'den, yaşları 18'in üzerinde olan 53 bin 99'u yerel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. VOA Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanan Suriye kökenli seçmenlere yaşadıkları zorlukları ve nasıl oy vereceklerini sordu
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:04 

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