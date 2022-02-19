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İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR - Son Dakika

İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR

19.02.2022 09:44

MUŞLU gençler tarafından 4 yıl önce sosyal medya üzerinde kurulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen 'Elden Ele Mutluluk' grubu, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Yukarıyongalı köyüne giderek çocuklara pizza ikram etti, ayaklarını sıcak tutması için bot dağıttı.

MUŞLU gençler tarafından 4 yıl önce sosyal medya üzerinde kurulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen 'Elden Ele Mutluluk' grubu, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Yukarıyongalı köyüne giderek çocuklara pizza ikram etti, ayaklarını sıcak tutması için bot dağıttı.

'Elden Ele Mutluluk' grubu üyeleri, kent merkezine 50 kilometre mesafede 1800 rakımdaki Yukarıyongalı Köyü'nde ağır kış şartları altında yaşam sürdüren çocuklar için harekete geçti. Ayaklarını sıcak tutacak botları hediye paketi haline getiren grup üyeleri, kent merkezine hiç gelmeyen köy çocukları için pizza paketleri de hazırladı. Köy halkından Eyyüp Omur'un evinde toplanan çocuklarla buluşan grup üyeleri, burada sırasıyla ismini okudukları çocuklara önce botlarını verdi ardından pizza ikramında bulundu. Çifte mutluluk yaşayan çocuklar, büyük bir sevinç içinde koşarak evlerine gitti.

İLK DEFA YEDİĞİM PİZZA GÜZELDİ

Bot ve pizza paketini alan Hatice Özçelik (9), 'Ağabeylerimiz Muş'tan bizlere pizza getirdiler. Pizza çok güzeldi ve ben ilk defa yiyorum. Pizzanın yanında bizlere bot ve montta getirdiler. Çok mutluyuz. Ağabeylerimize çok teşekkür ederizö dedi.

Hayatında ilk kez pizza yemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bahar Yöndem ise hediyeler için ağabeylerine teşekkür etti.

DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK İÇİN

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Yukarıyongalı Köyü'nde bir araya geldikleri çocukların sevinç ve mutluluğuna ortak olduklarını söyleyen 'Elden Ele Mutluluk' grubu gönüllüsü Bilal Aktaş, 'Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı Köyü'ne geldik. Bu köyde kış mevsimi çok sert ve çetin geçiyor. Bu köydeki 30 tane çocuğumuza bot, mont ve pizza dağıtımı yaptık. Çocuklara, belki hayatlarında ilk kez pizza yemelerini sağladık. Bizim amacımız, çocuk. Çocuğun bulunduğu her yerde bizler faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuk gülerse, dünya güler. Biz bu şekilde yola çıktık ve daha fazla çocuğa ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağızö diye konuştu.

İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR
İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR
İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR

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Yukarıyongalı, Çocuk, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İLK KEZ PİZZA YİYİP, AYAKLARINI SICAK TUTACAK BOTLARA SAHİP OLDULAR - Son Dakika
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