İlk kez sinemaya gittiler - Son Dakika
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İlk kez sinemaya gittiler

6 saat önce

Baskil Belediyesi öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

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Baskil Belediyesi öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Baskil Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri sinemaya götürüldü. Öğretmenlerin de refakat ettiği etkinlikte, öğrenciler ilk defa sinema ile tanıştı.

Belediye başkanı İhsan Akmurat, "Baskil Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerimizle sinemaya giderek, birlikte güzel zaman geçirdik. İlk defa sinemaya gelen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden belli ediyordu. Mutluluklarına ortak olmaya çalıştık." dedi.

Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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