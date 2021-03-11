İlk kez Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika

İlk kez Sivas'ta düzenlenecek

11.03.2021 11:45
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STSO tarafından düzenlenecek olan 'Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren' konulu dev çalıştay, YHT'nin ulaştığı iller arasında ilk olma özelliği taşıyor.

STSO tarafından düzenlenecek olan 'Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren' konulu dev çalıştay, YHT'nin ulaştığı iller arasında ilk olma özelliği taşıyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 'Geleceğe Hızlı Yolculuk - Hızlı Tren' konulu çalıştay düzenleyecek. Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren'in ulaştığı iller arasında ilk kez düzenlenecek olan Çalıştay'da turizm, sanayi, hizmet sektörü ve eğitim alanlarına sağlayacağı olumlu kazanımlar ele alınacak .Çalıştay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan yardımcıları, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, milletvekilleri, il protokolü ve bazı STK'ların temsilcileri davet edildi.

"YHT Sivas için büyük kazanç"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken konuyla ilgili yaptığı açıklmada, "Tüm paydaşların yer alacağı geniş katılımlı bir çalıştay olacak. Yüksek Hızlı Tren(YHT) Sivas için büyük bir kazanç. Gelişen ve büyümeye devam eden Sivas, hızlı tren ile daha da ivme yakalayacak. Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Sivas arasının açılmasıyla bölgenin hızlı bir şekilde gelişeceği ve bölge insanın hayatının değişeceğini biliyoruz. İstanbul'daki bir kişi 4 saatte Sivas'a gelebilecek. Ankara'ya 2 saatte gidilebilecek. Sivas'a yılda 2 milyon gurbetteki hemşehrimiz geliyor. 800 bin civarında turist geliyor. Bu sayı hızlı trenin gelmesiyle 5 milyona ulaşacak diye tahmin ediyoruz. Turizm gelirlerinde büyük artış sağlanacak. Tabii burada şehrimizi ve turizm alanlarımızı bu duruma göre hazırlamamız gerekecek" şeklinde konuştu.

Yol haritası belirlenecek

Başkan Eken, çalıştayda sağlıktan, sanayiye, ticaretten eğitime kadar birçok alanda yol haritası belirleyeceklerini ifade ederek, "Bunların gerçekleşebilmesi için YHT'nin ilimize ekonomik ve tanıtım açısından katkılarının olması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmamız gerekiyor. Eksiklikler varsa tespit edip çözüm önerilerini oluşturmamız gerekiyor. Seferler başlamadan biz şehrimizi her anlamda hazır hale getirmeliyiz. Esnaflarımızdan, kurumlarımıza ve STK'larımıza kadar herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu nedenle Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. YHT test sürüşlerine başladı. Sivas YHT Gar'ına kadar geliyor. Halkımız YHT'nin geldiğini gördü ve sabırsızlıkla faaliyete geçmesini bekliyor. Bizde STSO olarak Yüksek hızlı trene Sivas'ı hazırlamak için Hızlı Tren seferlerinin başladığı illerimizle de koordineli olarak bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda sağlıktan, sanayiye, ticaretten eğitime kadar birçok alanda yol haritası belirleyeceğiz. Şehir içi ulaşımdan, sağlık kuruluşlarımıza, lokantalarımız, otellerimiz, turizm alanlarımız, ilçelerimiz gibi geniş bir alanda mevcut hizmetlerimizi ele alacağız ve varsa eksiklikler bunların giderilmesi için çalışma başlatacağız. Çalıştayımızın sonuçlarını bir kitapçıkta toplayacağız ve ilgili yerlere dağıtacağız. 'Geleceğe Hızlı Yolculuk - Hızlı Tren' Çalıştay'ının şehrimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" dedi. - SİVAS

İlk kez Sivas'ta düzenlenecek

Hızlı Tren, Türkiye, Turizm, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlk kez Sivas'ta düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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