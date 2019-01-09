Son Dakika Haberleri: İlk Kez Siyah Hamburger Yedim !! Tadı Nasıl ?

İlk Kez Siyah Hamburger Yedim !! Tadı Nasıl ?

18 dakika önce

Bugün ilk defa ilk kez siyah hamburger yedim enn iyi deneyimlerimdendi annemle siyah hamburger için yollara düştük siyah hamburger nasıl yapılır tadı nasıldı fiyatı hepsi videoda umarım beğenirsiniz yarım mukbang gibide oldu ahha HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM !!

Bugün ilk defa ilk kez siyah hamburger yedim enn iyi deneyimlerimdendi annemle siyah hamburger için yollara düştük siyah hamburger nasıl yapılır tadı nasıldı fiyatı hepsi videoda umarım beğenirsiniz yarım mukbang gibide oldu ahha HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM !!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:47 Kaynak: Youtube

Fi, Anne, Genel
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