İlk kez tekerlikli sandalyede maç yaptılar

Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez Bölümü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında spor şenliği düzenledi. Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk kez tekerlikli sandalyede maç yaptı.



Başak Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen şenlikte Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Güçlü Eller Tekerli Sandalye Basketbol Takımı ve Mamak Belediyesi Paravolley Takımı gösteri maçı yaptı. Engelliler için farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına yapılan etkinlikte, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk kez tekerlikli sandalyede maç yaptı. Renkli anlara sahne olan gösteri maçlarında kazanan dostluk oldu. Spor şenliğine Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Alsancak, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başkanı Ercan Kınacı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve empati kurmak için böyle bir program düzenlediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Bu maçlar bize azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağının en önemli göstergesi oldu. Hep birlikte daha çok kenetlenirsek, onları daha çok desteklersek, önünü daha çok açarsak, fırsat verirsek ve daha çok birlikte çalışırsak başarılarının daha da artacağına yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA