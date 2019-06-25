Son Dakika Haberleri: İlk kez vali gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi
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İlk kez vali gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, merkezine bağlı Durankaya Beldesini ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı.

İlk kez vali gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, merkezine bağlı Durankaya Beldesini ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşla ilginç bir diyalog yaşadı.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Durankaya Beldesine giderken yolda gördüğü çeşmeden su içmek için durarak makam aracından inen Vali Akbıyık, burada karşılaştığı Abdullah Tatlı isimli çoban ile bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık'ın sıcak ve samimi davranışından memnun kalan Tatlı, "Hayatımda ilk kez bir Vali görüyorum, şu anda çok şaşkınım. Daha önce hep televizyonlarda Vali görüyordum. Bugün ilk kez canlı olarak bir Vali gördüm ve sohbet ediyorum. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Allah sizden razı olsun" dedi.

Vali Akbıyık, Durankaya Beldesinde yaklaşık 4 yıldır çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten vatandaş ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:49 Kaynak: İHA
Hakkari, Durankaya, Yaşam
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