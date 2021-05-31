İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı Köyü'nde sebze ve meyve haline traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar tarafından yıllardır açık artırma usulü satış yapılıyor. Bu sezonun ilk ürünleri 7 ile 10 lira arsında satıldı. İstanbul, Eskişehir, Adapazarı gibi illerden gelen alıcılar sezonun ilk kirazlarını almak için birbiriyle kıyasıya yarıştı. Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 500 ton rekolte beklenen Deresakarı kirazının satışı öğlen 12'de sonlanıyor.

"YAKLAŞIK 5 BİN DÖNÜM ARAZİDE 4 CİNS KİRAZ ÜRETİLİYOR"

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, kalitesine güvendikleri kirazın doğal olarak herhangi bir ilaç kullanılmadan yetiştiğini belirterek, bugünlerde başladıkları hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğini anlattı. Yaklaşık 5 bin dönüm arazide, "Karabodur", "Seyfettin", "Napolyon" ve "Vink" cinsi kirazın yetiştiğini belirten Çam, "Sezonun ilk kirazları toplandı ve halimize gelerek açık arttırmayla satışlarımıza başladık. Kirazlarımız civardaki Gemici, Selviköy, Geçitli var bunlar getiriyorlar. Sezonda yaklaşık 300-350 ton kiraz toplanıyor. Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz. İlk açılışında 10 liradan 20 liraya kadar toptan alındı. Ama sonra bir iki gün içinde 7 liradan 10 liraya kadar satıldı" dedi.

"TÜRKİYE'DE KİRAZIN İLK ÇIKTIĞI KÖYLERDEN BİRİ DERESAKARI KÖYÜ"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu ise, Deresakarı Köyü'nün bu kadar revaçta olmasının sebebinin Türkiye'nin ilk çıkan kiraz bölgelerinden birisi olduğunu anlattı. Cinoğlu, "Senede 400 tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. Tabi ki zor şartlarda pandemide, çiftçinin zorlandığı dönemde buraya gelen şehir dışından alıcılarla beraber ortak bir noktada buluşarak hem ülkemize hem köyümüze hizmet anlayışı içinde bereketli bir yok olur inşallah. İlk çıkan kirazların belli bir miktarı kalitesinden çok insanların hevesinden aldığı noktada. Bu bir arz talep meselesi, ama 10 lira civarında ortalaması yakalanıyor. Ama kalitesine göre de değişiyor" dedi.