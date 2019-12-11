İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı - Son Dakika

İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı

6 saat önce

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış aralıklarla sürüyor.

İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı, System.String[]

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış aralıklarla sürüyor.

Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış başladı. Farklı bölgelerde aralıklarla devam eden yağış bir olumsuzluğa neden olmadı.

Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nın sakin olduğu görüldü.

Bulutlarla kaplanan kentte, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Valilik bünyesinde kurulan kriz masasında da anlık gelişmeler takip ediliyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, yağışın çiseleme şeklinde devam ettiğini ancak gün boyunca şiddetli yağış beklediklerini söyledi.

Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesini beklediklerini ifade eden Öztürk, vatandaşlara, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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