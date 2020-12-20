İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz' - Son Dakika

İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz'

20.12.2020 16:21
İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz', System.String[]

Sefirin Kızı dizisinde "Eşe" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Duygu Karaca'nın bilinmeyen bir yeteneği daha ortaya çıktı.

Sefirin Kızı dizisinde "Eşe" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Duygu Karaca'nın bilinmeyen bir yeteneği daha ortaya çıktı.

Edebiyatla iç içe olan Karaca, ilk kitabını çıkarmak için gün sayıyor. ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz' adını verdiği kitapla okuyucuları ile buluşacak olmanın heyecanın yaşayan ünlü oyuncu, bugüne kadar yaşadığı kimi zorlukları, ailesi ve arkadaşlarıyla başından geçen hikayeleri bazen acı bazen tatlı bir mizah duygusuyla anlatıyor.

Küsurat Yayınları etiketini taşıyan kitapta merak uyandıracak "sektörel linç" adı altında bir bölüm de var.

İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz'

Sefirin Kızı Dizisi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İlk kitabı ' Fazla Yağ Göz Çıkarmaz' - Son Dakika Magazin


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