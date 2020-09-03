İlk kitabı yayınlandı - Son Dakika

Deniz Erkin Purut, 'Ben Zaten Aşıktım Sen Üstüne Geldin' isimli ilk kitabını yayınladı. İlk kitabı olmasına rağmen bu kadar kısa sürede büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmasın ciddi bir çalışma sonucu olarak ortaya çıktığını belirten yazar Purut, "Kalem, kapris yapmaz. Bana göre yazma enerjisi, kalemi kağıda değdirdiğinizde ortaya çıkan kıvılcımdır" dedi.

İnsanların kendilerine bir meslek seçerken işin TL ya da Dolar cinsinden olan kazanç kısmını esas aldığını bildiren yazar Purut, " Oysa insan, işini seçerken mutlu olup olmadığının hesabını yapmalı. Size saçma gelebilir ama şayet mutluysam bırakın para almayı, ben üste para bile verebilirim. Hal böyle olunca da Konfüçyüsün 'Sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmazsınız' ifadesindeki eğlence modu açılıyor. Yani ben yazarken çalışmıyorum, ciddi ciddi eğleniyorum. Kısacası ben hem o sirkteki palyaçoyum hem de kalabalığın arasında oturup o palyaçoya herkesten fazla gülen seyirciyim. Aslında ben bir kitap yazmadım. Ben bir kitap yaşadım da ondan böyle oldu" dedi. Yazma enerjisi diye bir şey yoktur diyen Deniz Erkin Purut, " Hiçbir kalem, onu eline alan birine 'küstüm, oynamıyorum' demez, ya da kalem kapris yapmaz. Bana göre enerji, kalemi kağıda değdirdiğinizde ortaya çıkan ateştir ve bunun için özel bir çabaya da gerek yoktur. İnanmak ve eyleme geçmek yeterlidir" ifadesini kullandı.

Kitabın konusunun kimsesizler yurdunda yaşanan ve gerçek bir hikayeden esinlenilerek kaleme aldığım bildiren Purut, kitap hakkında şu bilgileri verdi; "Kitapta işlediğim aşk konusu ve vurguladığım sevgi teması, daha önceki aşk kitaplarında görülen türden bir biçim içermiyor. İlk çeyreğinde geçen 'Gitmek, hazırlanarak yapılan bir eylem değildir', ifadesiyle 'Ne zaman ve nasıl gidecek?' diye sormanıza sebebiyet veriyorum. Finalindeki gidişle beraber okuyucumu tek yönlü bir biletle umut yolculuğuna çıkarıyor ve duygu infialine sürüklüyorum diyebilirim."

Yazar Purut, okuyucularının kendisine sürekli yeni kitabını beklediklerini söylediklerini, bu duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, " Okurlarıma ikinci kitabım için yeniden kalemime dokunduğumu söylemek istiyorum. Heyecanımı saklayamıyorum. Ama en az ilk kitabımdaki gibi nefes kesen bir final onları bekliyor diyebilirim" dedi. - ANKARA