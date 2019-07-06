Son Dakika Haberleri: İlk koza üretiminin heyecanı yaşadılar
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İlk koza üretiminin heyecanı yaşadılar

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçene bağlı tarihi Günüören köyünde İpekböcekleri ilk kozalarını verdi.

İlk koza üretiminin heyecanı yaşadılar, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçene bağlı tarihi Günüören köyünde İpekböcekleri ilk kozalarını verdi.

Osmanlı döneminde üç ipek fabrikası bulunan Bilecik'in Osmaneli ilçesi tekrar eski günlerine dönerken, İpekböcekleri ilk kozalarını verdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in girişimleri sonucunda yeniden ipek böceği yetiştiriciliği hayat bulurken ilçe Osmanlı dönemindeki gibi ipeğe yön vermek istiyor. Bunun adımlarını tarihi Günüören Köyü'nde atılırken, köylüler ilk koza üretimi yapılması heyecanı yaşandı.

"Köyümüz İpekböcekçiliğinin merkezi haline gelecek"

Günüören köyü Muhtarı Nejdet Bulgurcu, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e gösterdiği özveri için teşekkür ederken, "İpekböceklerimiz ilk meyvelerini verdi ve böcek kozaya dönüştü . Köyümüzde bu yıl başlatılacak olan tarihi konakların restorasyonu sonrası İpekböceği üretimimiz daha da artacak ve Günüören Köyümüz İpekböcekçiliğinin eskiden olduğu gibi yine merkezi konumu haline gelecek" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi
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