İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi - Son Dakika

İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi.

İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali sona erdi.

Festivalin kapanış töreninde konuşan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, 4 gün boyunca ilçeyi her yönüyle tanıttıklarını söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da ilk kurşunun Dörtyol'da atılışının 101. yıl dönümünü narenciye festivali ile taçlandırdıklarını belirtti.

Festivale katkı sunanlara MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından plaketleri verildi.

Konuşmaların ardından sahne alan Irmak Arıcı ve Manga grubu sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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