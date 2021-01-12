İlk Kurşunsuz Radyasyon Koruma Kalkanı İstanbul'da Üretildi - Son Dakika

İlk Kurşunsuz Radyasyon Koruma Kalkanı İstanbul'da Üretildi

12.01.2021 09:47
İlk Kurşunsuz Radyasyon Koruma Kalkanı İstanbul'da Üretildi, System.String[]

Dünya'nın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi.

Dünya'nın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı Teknopark İstanbul'da üretildi.

Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya, bor minerallerinden Dünya'nın ilk kurşunsuz radyasyon koruma kalkanı 'Anti-rad'i üretti. Yerli radyasyon kalkanının gelecekte kurşun bazlı koruma yöntemlerinin yerini alması bekleniyor.

Yeni ve gelişmiş teknolojik çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü Teknopark İstanbul'da bir ilke daha imza atıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dünyada ilk kez üretimi sağlanan kurşunsuz radyasyon koruma plakası Anti-rad elde edildi.

Anti-rad'ın, Türkiye'nin yıllık 40 milyon dolarlık kurşun ithalatını sonlandıracağı ve özellikle tıp alanında ithal edilen ağır ve oldukça tehlikeli kurşun levhaların yerini hızla alması bekleniyor.

Yerli, sağlıklı, hafif ve en önemlisi kurşun ile kıyaslanamayacak kadar avantajlı Anti-rad 'ndan (TAEK) da Radyasyon Geçirgenlik Belgesi'ne sahip. Turing Kimya Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

"BULUŞUMUZU DÜNYA'YA TANITACAĞIZ"

Teknopark İstanbul'da geliştirilen Anti-rad kurşun kullanımının sağlık gerekçeleriyle azalması ve hatta tamamen bitmesi beklenirken son derece gelişmiş bir alternatif olarak öne çıkıyor. Daha az maliyetli oluşuyla da dikkat çeken Anti-rad, nükleer santrallerden uçaklara ve telefonlara kadar çok çeşitli bir alanda kullanılabiliyor.

Bor bazlı malzemenin özellikle 5G teknolojisi ile iletişim sektöründe büyük bir pazara hitap edeceğinin altını çizen Turing Kimya kurucularından Tamer Çiçekçi sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bor bazlı malzeme, 5G'nin oluşturacağı radyasyondan korunmada, önemli bir rol üstlenecek. Türkiye, nükleer enerjiye karşı korunmada büyük bir stratejik güce sahip olacak. 'Anti-rad'ı Türkiye markası yapmak ilk hedefimiz. Türkiye'de devlet kurumlarıyla, radyasyonla alakalı tüm kurumlarla temas halindeyiz. 'Anti-rad'ı dünya pazarına taşımak için ölçeklendirme çalışmaları yapıyoruz. Global patent başvurumuzu 2020'nin mayıs ayında yaptık. Buluşumuzu Dünya'ya tanıtıp, standart bir ürün olarak kullanılmasını sağlayacağız. Eş zamanlı olarak, üretim ve satışını da global pazara çıkarmayı planlıyoruz. Yurt dışında sanayideki özel sektör temsilcileri ile görüşüyoruz."

Teknopark İstanbul'da radyoaktiviteye ilişkin çalışmalara yoğunlaşan Turing Kimya X ve gama gibi farklı frekanstaki ışınlar için değişik alanlarda kullanılan ürünler de geliştiriyor. Cep telefonlarında, duvar boyalarında, uçak kabinlerinde, tekstil dokularında kullanılan bu kompozit malzemeler iyonlaştırıcı olmayan radyoaktif ışınlara karşı koruma sağlıyor.

İlk Kurşunsuz Radyasyon Koruma Kalkanı İstanbul'da Üretildi

Radyasyon, İstanbul, Türkiye, Bor, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İlk Kurşunsuz Radyasyon Koruma Kalkanı İstanbul'da Üretildi - Son Dakika


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