İlk kutlama Kızılay Huzurevinden - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk kutlama Kızılay Huzurevinden - Son Dakika

İlk kutlama Kızılay Huzurevinden

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Edremit Huzurevinde hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen yeni yıl etkinliğinde yaşlılar gönüllerince eğlenerek, yeni yılı erken karşıladılar.

İlk kutlama Kızılay Huzurevinden, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türk Kızılayı Edremit Huzurevinde hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen yeni yıl etkinliğinde yaşlılar gönüllerince eğlenerek, yeni yılı erken karşıladılar.


Körfez'in Solisti Tuana, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla etkinliğe ayrı bir renk katarken, yeni yıl etkinliğine, Edremit Belediyesi, Edremit Kent Konseyi, CHP Edremit İlçe Başkanlığı, Edremit yardımseverler Derneği, Uluslar arası Engelliler Federasyonu, Edremit Yılmaz Akpınar Kız Meslek Lisesi, Edremit Fernur Sözen Meslek Lisesi öğrencileri ile hayırseverler katıldı. Huzur evi müdürü Sema Çelik tarafından tertiplenen etkinlikte, yıl boyunca Edremit Kızılay huzurevine maddi ve manevi bağışta bulunan hayırseverlere Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve yönetim kurulu üyeleri tarafından plaket verildi.


Başkan Himmet Bora yaptığı konuşmada Türk Kızılayı huzurevine bağışta bulunan hayırseverlere ve böyle güzel programın gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi.


Program boyunca Ses müzik organizasyonu eşliğinde solist Tuana'nın seslendirdiği şarkılarla huzurevi sakinleri öğrencilerle birlikte doyasıya bir gün geçirdiler. - BALIKESİR

Balıkesir, Kızılay, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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