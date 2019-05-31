Son Dakika Haberleri: İlk maç Bayern Münih'le!
Son Dakika Güncel Haber

İlk maç Bayern Münih'le!

1 saat önce

Her yıl FC Bayern Münih kulübü tarafından düzenlenen ve Audi sponsorluğunda düzenlenen 4'lü kupa turnuvasına bu yıl Türkiye'den Fenerbahçe futbol takımı davet edildi.

İlk maç Bayern Münih'le!, System.String[]
Her yıl FC Bayern Münih kulübü tarafından düzenlenen ve Audi sponsorluğunda düzenlenen 4'lü kupa turnuvasına bu yıl Türkiye'den Fenerbahçe futbol takımı davet edildi.

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki Audi Kupası 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya ayrıca, FC Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur futbol takımları da katılacak. Turnuvanın ilk günü saat 18.00 de Allianz Arena sahasında Real Madrid ile Tottenham Hotspur oynayacak. Aynı gece saat 20.30 da Bayern Münih ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu maçların galipleri 31 Temmuz Çarşamba günü final maçına çıkacaklar.

ANTREMAN TÜRKGÜCÜ SAHASINDA

Bu arada, Fenerbahçe turnuva için antreman çalışmalarını Münih Türkgücü Atasporun sahasında yapacak. Turnuvanın biletleri satışa sunulurken, Bayern Münih be Audi Cups internet sitesinden satın alınabilir.

İşte Fenerbahçe'nin fikstürü...

30 Temmuz

TSİ 18: 00 Tottenham-Real Madrid TSİ 20: 30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 Temmuz

TSİ 18: 00 3.'lük maçı TSİ 20: 30 Final maçı
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:48 
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elif Elmas'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Transfer kısa süre içinde açıklanacak A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti! Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk tarihi operasyon Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk tarihi operasyon

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:18:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk maç Bayern Münih'le!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]