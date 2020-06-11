İlk mahsul buğday Bandırma Ticaret Borsasında işlem gördü

Bu yılki hasat sezonunun ilk buğday mahsulü Bandırma Ticaret Borsasında (BTB) satıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçede 2019 Eylül-Ekim - 2020 Haziran sezonunda 150 bin dekar alana buğday, 25 bin dekarlık alana ise arpa ekildiği bildirildi.

Sezonun ilk buğdayını Doğruca Mahallesi'nden Nadide Yıldız adlı üretici getirdi.

İlk buğdayın 50 kilogramlık bölümü sembolik olarak kilosu 11 liradan satıldı.

Borsa Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, yeni hasat sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah verim ve kalite açısından iyi bir sezon geçiririz. Üreticilerimize ve tüccarımıza hayırlı bir hasat sezonu diliyorum." dedi.