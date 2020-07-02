İlk meclis binasından müzik sesi yükseldi - Son Dakika

İlk meclis binasından müzik sesi yükseldi

İlk meclis binasından müzik sesi yükseldiPatara Antik Kenti'nde tarih sanatla buluştu.

İlk meclis binasından müzik sesi yükseldi

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Patara Antik Kenti'nde tarih sanatla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin '2020 Patara Yılı'nın tanıtımına destek vermek amacıyla antik kentte bulunan dünyanın ilk meclis binasında düzenlediği online konser, renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Patara'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve bu değerleri dünya gündemine taşımak için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2 bin yıllık mirasıyla tarihe ışık tutan Patara Antik Kenti'nde, 2020 Patara Yılı'nın tanıtımına destek olmak amacıyla konser düzenledi. Dünyanın en eski ve ilk demokratik meclis binasına gerçekleşen konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, meclis üyeleri ile birlikte izledi. PATARA YILI TEŞEKKÜRÜ

Antik kentin etkileyici atmosferinde gerçekleşen konserin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmi desteklemek amacıyla Troya ve Göbekli Tepe'den sonra 2020 yılının da Patara Yılı olarak ilan edildiğini belirterek, "Bu yılın Patara yılı ilan edilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, eski valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. PATARA'NIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Dünyanın en eski ve ilk demokratik meclis binasına sahip olan Patara'nın aynı zamanda Likya Medeniyeti'nin de başkentliğini yapmış bir antik kent olduğunu söyleyen Başkan Böcek, Patara'nın birçok yönüyle son derece önemli bir antik kent olduğuna dikkat çekti. Patara'nın antik dönemden günümüze kalan tek deniz fenerine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, Patara'da Türkiye'nin ilk telsiz telgraf istasyonunun da bulunduğunu kaydetti. Patara'nın aynı zamanda dünyada nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Böcek, Patara'nın Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaos'un doğum yeri olduğunu da belirtti. IŞIK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Patara'da ilk kazı çalışmalarının 1988 yılında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibi tarafından başlatıldığını hatırlatan Başkan Böcek, çalışmaların 1999 yılından bu yana Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürüldüğünü belirterek, Işık'a ve ekibine teşekkür etti. Patara'nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak ve bu değerleri dünya gündemine taşımak için gereken gayreti göstereceklerini ifade eden Başkan Böcek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareket ederek bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çalışmalarımıza yalnızca Patara değil bütün antik kentlerimizin tanıtımı için tarih sanatla buluşuyor etkinliklerimize başladık" dedi. IŞIK'TAN LİKYALI YÖRÜKLERE TEŞEKKÜR

Başkan Muhittin Böcek'ten teşekkür plaketini alan Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 32 yıllık kazı macerası yaşadığı Patara'da en büyük emek ve desteğin Likyalı Yörüklere ait olduğunu belirterek, "Likyalı Yörükler bu ören yerinin tek bir taşını dahi yerinden kaldırmadı. Bu yıl aslında tek başına Patara Yılı değil. Bu yıl Antalya yılı. Bu yılın Antalya'nın yılı olduğunun bilinciyle burada oturan belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. ANTİK KENTTE SİPSİ SESİ YANKILANDI

Konuşmaların ardından gece, sanatçı Mehmet Yenigün'ün seslendirdiği şarkılar ile devam etti. Yerel sanatçı Emre Dayıoğlu'nun Yörük kültürünü yansıtan kıyafetler eşliğinde seslendirdiği türküler ise antik kentte Yörük rüzgarı estirdi. Dayıoğlu'nun türkülerine halk oyunları ekibi de eşlik ederken, antik kentten sipsi sesi yankılandı. Gece, Burhan Tüzer'in Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan konseri ile son buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliğinin sonunda Başkan Muhittin Böcek gecede emeği geçenlere plaket takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:53 Kaynak: DHA

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