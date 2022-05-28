İlk Meclis İlkokulu'nda sergi

ANADOLU'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu sanatçı adaylarının eserleri, Ankara Kalesi'nde kullanılmayan İlk Meclis İlkokulu'nda sergilenecek.

60 ilden 17-27 yaş arası, güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu sanatçı adaylarının Ankara'ya gönderdiği resimler, Ankara Kalesi'nde ve bulunan bir süredir kullanılmayan İlk Meclis İlkokulu'nun duvarlarında sergilenecek. 'Fresh Ankara Çağdaş Sanat Fuarı' kapsamında açılacak sergi, 28 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergiyi düzenleyen Sanat Tarihçi Prof. Dr. Kıymet Giray, amaçlarının sanatçı adaylarını sanatçılarla buluşturmak olduğunu ve 500'e yakın başvuru aldıklarını belirterek, "Gençlerimize atılım yapmaları için yol açmak istedik. Mesleklerine yürümeleri için destek olmaya karar verdik. Burada koleksiyonerlerle tanışacaklar. Sanatseverlerle yüz yüze gelecekler ve böylece sanat ortamının ne olduğunu anlayacaklar ama en önemlisi mesleklerinden para kazanmayı öğrenecekler. Bütün resimleri satışa sunuyoruz. Adayların eline geçecek ödeme kendisine yapılacak ve böylece kendisini profesyonel sanatçı olarak hissedecek. Çok yetenekliler ve çok iyi resimler var. Burası onlara ilk rekabet ortamını sunacak" dedi.

Prof. Dr. Giray, serginin tarihi İlk Meclis İlkokulu'nda düzenlenmesinin de mutluluk verici olduğunu belirtip, "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana gelen bir binayla karşılaştığımda çok sevindim. Mimari dokusu çok güzel. On yıllardır burada anılar var. Birçok çocuk burada yetişmiş ve meslek edinmenin ilk adımlarını burada atmışlar. Büyük bir temizlik yaptık. Okul yıllardır kullanılmıyordu. Sergiye hazır hale getirdik. Bu güzel yapı içinde eserleri sergilemek büyük haz çünkü 2 büyük sanat eseri bir araya geliyor. Gençlerin eserleri ve cumhuriyetin ilk yıllarına ait güzel bir okul binasının sanat eserleriyle donatılması çok önemli" diye konuştu. (DHA)