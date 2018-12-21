Son Dakika Haberleri: İlk Mektuplarını Arkadaşlarına Gönderdiler

İlk Mektuplarını Arkadaşlarına Gönderdiler

5 saat önce

Sivas'ta okuma-yazmayı öğrenen minik öğrenciler, yazdıkları ilk mektuplarını posta yoluyla arkadaşlarına gönderdiler.

İlk Mektuplarını Arkadaşlarına Gönderdiler, System.String[]
Sivas'ta okuma-yazmayı öğrenen minik öğrenciler, yazdıkları ilk mektuplarını posta yoluyla arkadaşlarına gönderdiler.

Namık Kemal İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, okuma-yazmayı öğrendikten sonra arkadaşlarına mektup yazdılar. Daha sonra sınıf öğretmeni Salih Saruhan ile birlikte PTT'ye giden öğrenciler, mektuplarına pul yapıştırarak arkadaşlarına gönderdiler. PTT Başmüdürü Hükümdar Kavak, geçmişini bilmeyenin geleceğine yön veremeyeceğini belirterek, "Geçmiş kültürünü unutturmamak adına minik çocuklarımıza okulumuz böyle bir etkinlik düzenlemiş, biz de PTT olarak getirmiş oldukları mektupları kabul ediyoruz. Çocukların göndermiş olduğu adreslere en kısa sürede yetiştireceğiz. Burada asıl olan, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez ilkesinden hareketle PTT'mizin 178 yıldır süren bu geleneği sürdürmesi adına ve bu mektup gönderilerinin son zamanlarda azalması adına çocuklarımıza bu kültürü de unutturmamak adına böyle bir proje uygulamış" dedi.

Sınıf öğretmeni Salih Saruhan ise, "Eğitim-öğretimimiz başlayalı 3 ay oldu. Okuma-yazmaya öğrencilerimiz çabuk geçtikleri için bir postaneye gidelim, resmi kurum ziyareti yapalım, bir de tabii ki okuma yazmayı öğrendikleri için mektuplarını yazsınlar, birbirlerine göndersinler diye bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımızla bu etkinlik doğrultusunda postahaneye birlikte geldik. Yazdıkları mektupları birbirlerine göndermek üzere birlikte bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Minik öğrenciler, ilk mektuplarını arkadaşlarına yazdıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: İHA

Kavak, PTT, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'li Vekil, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılması Gerektiğini Söyledi Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:58:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk Mektuplarını Arkadaşlarına Gönderdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]