İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar - Son Dakika
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İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar

6 saat önce

Erzurum'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup gönderdi.

İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar, System.String[]

Erzurum'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup gönderdi.


Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Kültür Kurumu İlköğretim Okulu 1-D sınıfı öğrencileri, okumaya çıktıkları günde "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesini hayata geçirdiler.


Öğrencilerden Yasin Meral isimli çocuk sosyal medya hesaplarından Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a ulaşarak, "Başkanım projemizde bizimle birlikte olur musun" dedi. Başkan Uçar da Yasin'in isteğine karşılıksız kalmayarak okula gidip, 1-D sınıfı öğrencilerinin projesine destek verdi. Öğrenciler de Mehmetçiğe yazdıkları mektupları okudular ve postaya verdi. Başkan Uçar da mektuplarla birlikte Mehmetçiğe kadayıf dolması göndereceklerini açıkladı.


Kültür Kurumu İlkokulu'nun 1/D sınıfındaki öğrenciler için düzenlenen okuma yazma bayramı törenine, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, okul müdürü Yunus Emre Özdoğan da katıldı.


Belediye Başkanı Mahmut Uçar burada yaptığı açıklamada, "Kardeşimiz sosyal medya hesaplarından bize ulaştı. Yasin Meral'ın talebi doğrultusunda bugün buradayız. İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazmışlar. Çok samimi ve içten duygularla mektuplarını yazmışlar. Biz de kocaman yüreklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Mektup yazan öğrencilerden Yasin Meral de, "Başkanımıza bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. Bütün askerlerimizi çok seviyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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