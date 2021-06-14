Üye Girişi
İlk Milli Denizde Deprem Araştırma Projesinde 1. Gemi Seferi Tamamlandı - Son Dakika

İlk Milli Denizde Deprem Araştırma Projesinde 1. Gemi Seferi Tamamlandı

14.06.2021 17:02
İlk Milli Denizde Deprem Araştırma Projesinde 1. Gemi Seferi Tamamlandı, System.String[]

TÜBİTAK desteğiyle İTÜ'nün yürütücülüğünde başlatılan denizde deprem araştırma projesinde ilk deniz seferi tamamlandı.

TÜBİTAK desteğiyle İTÜ'nün yürütücülüğünde başlatılan denizde deprem araştırma projesinde ilk deniz seferi tamamlandı. Projenin paydaşlarından olan AFAD'dan bir jeofizik yüksek mühendisinin de yer aldığı 11 kişilik bilimsel araştırma ekibi, iki haftalık seferinden döndü. TÜBİTAK MAM Gemisi ile İzmir Limanı'na yanaşan ekibi, TÜBİTAK Başkanı Mandal, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Bülent İnanç karşıladı.

AFAD'ın da katkı sağladığı çalışma, Türkiye'nin tamamı milli imkanlarla gerçekleştirilen ilk denizde deprem araştırma projesi olma özelliğini taşıyor. 6, 6'lık İzmir Depremi'nin yaşandığı fay bölgesinin araştırıldığı projede, karadan denize uzanan fayların karakter ve özelliklerinin belirlenerek haritalarının çıkarılması hedefleniyor. İlk deniz seferi ile "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleriyle Belirlenmesi Projesinde" önemli bir adım tamamlanmış oldu. Araştırma ekibi, projenin 31 Mayıs'ta çıkılan seferinden 1. 300 kilometrelik akustik veri toplayarak geri döndü.

Uluslararası Sularda Yapılan İlk Çalışma

Karşılama törenine katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı açıklamada, geminin yaklaşık 2 hafta boyunca bölgedeki fayların depremselliği ve aktif tektonik özelliklerinin çıkartılmasına yönelik yoğun araştırmalar yaptığını, çalışma kapsamında batimetrik analizler ve akustik ölçümler yapıldığını anlattı.

"Bu bölgenin haritasının çıkartılması için gerekli olan ön bilgilerin tümü elde edildi. " diyen Mandal, projenin ilk seferinde kıymetli bilgilere ulaşıldığına dikkati çekerek "İlk kez elde edilen bilgiler var. Uluslararası sularda yapılan ilk çalışmaydı. Elde edilen bilgilerle biz bu bölgeyi şu an çok daha yakından tanıyoruz. Hızlı bir çalışma yapılacak 2-3 aylık zaman diliminde. Haritalandırma çalışmaları yapıldıktan sonra ikinci bir sefere çıkılacak. İkinci seferde karotlarla numuneler alınacak. Yaşlandırma yöntemiyle de, geçmişte hangi deprem aralıkları gerçekleşmiş bu bölgede ve geleceğe doğru nasıl bize yol haritasını çıkaracağını görmüş olacağız. Bunların tümü kamuoyuyla paylaşılacak. " ifadelerini kullandı.

Denizde Deprem Araştırması Yüksek Teknoloji Gerektiriyor

Araştırma ekibinin başında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Gülsen Uçarkuş, denizde deprem araştırmalarının daha zahmetli olduğunu ve yüksek teknoloji gerektirdiğini dile getirdi. Özellikle bölgedeki aktif fay sistemlerinin denizdeki kısmıyla ilgili çalışmalarında önce deniz tabanının bir haritasını ortaya çıkarabilmeyi istediklerini kaydeden Uçarkuş, denizin içindeki katmanları kesen fayları analiz etmeye yönelik sistem kullandıklarını aktardı. Uçarkuş, ekibin yoğun ve özverili çalıştığını belirterek, "1. 300 kilometrelik akustik veri topladık. " dedi.

Akustik verilerle, düşey bileşenli fayların katmanları nasıl kestiğini gözlemleyebildiklerini kaydeden Uçarkuş, "Bu da bizim burada başarılı bir harita yapabilmemizi sağlayacak. Nihai amacımız, ikinci ayakta tespit ettiğimiz aktif faylar civarında karotlarla jeolojik örnekleme yaparak, geçmişte meydana gelmiş depremlerin katmanlardaki deformasyonlarını tespit edeceğiz. Çökelimleri bulacağız ve yaşlandırmaya gideceğiz. Bu fayların ürettiği depremlerle, depremsel döngüyle, bu fayların depremselliğiyle ilgili önemli bilimsel bulgular elde etmeyi amaçlıyoruz. " şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kuşadası Körfezi, Deprem, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlk Milli Denizde Deprem Araştırma Projesinde 1. Gemi Seferi Tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi 17:14 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak 17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin 16:13 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı 14:50 Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

Son Dakika Haberleri
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:05 NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı         
17:13
Düşerken Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada         
17:06
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu         
16:11
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti         
15:18
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:27:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk Milli Denizde Deprem Araştırma Projesinde 1. Gemi Seferi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement