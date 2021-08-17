İlk milli gözlem uydusu RASAT, yörüngedeki 10'uncu yılını tamamladı - Son Dakika

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından tasarlanan ve üretilen, Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT, yörüngede 10'uncu yılını tamamladı. RASAT'ın maketi, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenmeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan RASAT, görevine başarıyla devam ediyor. Danışmanlık ya da dış destek alınmadan üretilen milli yer gözlem uydusu RASAT, 10 yıl boyunca günde 4 kez Türkiye'nin üzerinden geçti. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı çözünürlükte görüntü aldı. Yaklaşık 700 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapan RASAT'tan gelen görüntüler, TÜBİTAK UZAY'da bulunan yer istasyonuna indiriliyor.

GÖRÜNTÜLER GEZGİN'DE

İstasyonda gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra görüntüler ilk yerli uydu görüntü portalı olan 'Gezgin'e yükleniyor. RASAT'ın elde ettiği görüntülere, 'www.gezgin.gov.tr' internet sitesinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ulaşılabiliyor. Gezgin'den ücretsiz olarak elde edilen görüntüler, denizlerde petrol sızıntılarının belirlenmesi, kentsel gelişimin izlenmesi, arazi kullanımı, tarım, barajlardaki su seviyelerinin takibi, şehir planlama ve haritalama gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

RASAT'ta; uçuş bilgisayarı, x-bant verici ve kızılötesi kamera gibi milli uydu ekipmanları bulunuyor. Bu bileşenler, 2012'de uzaya fırlatılan keşif uydusu GÖKTÜRK-2'de de kullanıldı. RASAT ile uzay alanında altyapı ve bilgi birimi oluşturma misyonunu başarıyla gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY, bu görevini GÖKTÜRK-2 uydusuyla daha da ileriye taşımış oldu.

TÜBİTAK UZAY, aynı anda hem metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu 'İMECE' hem de ilk yerli haberleşme uydusu 'TÜRKSAT 6A'nın tasarım ve üretimini de üstleniyor. Bu iki uydunun önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatılması planlanıyor.

10'UNCU YAŞINI IDEF'TE KUTLADI

Uzayda 10 yılını başarıyla tamamlayan RASAT'ın bir maketi, 15'inci IDEF'te sergilenmeye başladı. Maket, fuarı ziyaret edenlerin ilgisiyle karşılaşıyor. TÜBİTAK UZAY görevlileri, Türkiye'nin ilk milli gözlem uydusu RASAT hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin gayretleriyle RASAT'ın tasarlanıp test edildiğini ve üretildiğini belirterek, "Tasarım ömrünü 3 yıl olarak planlamıştık. 10 yıldır başarıyla görevine devam ediyor. Dünyanın her noktasından kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen böyle bir uyduya sahip olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.