İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'ne ilişkin, "Bu proje kapsamında helikopter üzerinde testler başlatılmış olacak. Yerli olarak geliştirilmiş, uçuşa elverişli gereksinimleri doğrultusunda sertifiye edilmiş ve helikoptere entegre edilmiş bir motor ülkemize kazandırılmış olacaktır." dedi.

Demir, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin motor çalışmalarında göz bebeği kurumu TEI'nin son yıllarda bu alandaki ihtiyaçlar için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Savunma Sanayi Başkanlığının projesi olarak başlayan Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında TEI tarafından geliştirilen ilk milli helikopter motoru TS1400'ün milli helikopter Gökbey ile testlere başlamak için teslim edildiğini belirten Demir, şunları dile getirdi:

"Bu proje kapsamında helikopter üzerinde testler başlatılmış olacak. Yerli olarak geliştirilmiş, uçuşa elverişli gereksinimleri doğrultusunda sertifiye edilmiş ve helikoptere entegre edilmiş bir motor ülkemize kazandırılmış olacaktır. Motor geliştirme altyapısının yanında benzer güç aralığındaki tüm havacılık motorlarının test edilebileceği test altyapısı da bize kazandırılacaktır. Motora ilişkin özgün tasarım yazılımları geliştirilecek ve malzeme veri tabanı oluşturulacaktır. Geniş bir teknik altyapıyla sürdürdüğümüz gaz türbin motor geliştirme projelerimizle diğer özgün hava platformlarımızın motor ihtiyaçlarında da yerli çözümler sağlanacaktır. Bununla beraber dünyada motor üreticisi ülkeler arasında yer almak, ihracat konusunda da daha iddialı olmayı gündeme getirecektir.

Bu husustan hareketle, diğer platformlardaki örneğin yeni nesil hafif zırhlı araç, Altay Tankı, İHA'lar, füzelerimiz gibi birçok platform için yurt içi imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması suretiyle tasarlanıp üretilecek çeşitli piston ve türbin motor geliştirme projelerimiz Başkanlığımız öncülüğünde devam etmektedir. Memnuniyetle görüyoruz ki yerli sanayimiz dışa bağımlılığı ciddi bir şekilde azaltacak ve kendi kendine yeten bir savunma sanayisinin teşkilinde önemli rol oynayacak söz konusu motorların geliştirilmesinde özveriyle çalışmaktadır."

Akşit: "Türkiye, motor teknoloji sorununu artık aşmış durumda"

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ciddi destek ve teşvikleriyle savunma sanayisindeki ivmeyle şirket olarak son 7 yılda 10 milli ve bir yerli motoru tasarladıklarını, geliştirdiklerini, ürettiklerini ve çalıştırdıklarını söyledi.

Teslim törenini yaptıkları motorun zincirin son halkası olduğunu ifade eden Akşit, şunları kaydetti:

"Bundan önce biz bir sürü motor yaptık. Her zaman basında tartışması yapılıyor. 'Efendim yapıyorlar da seri imalata geçiyorlar mı, geçmiyorlar mı?' Bu motorlardan 5'i seri imalata geçmiş durumda. Üretimleri ve teslimatları yapıldı. 30 bin saatin üzerinde başarılı bir şekilde gökyüzünde uçmuş motorlarımız var. Motorların 2'sinin seri imalat pazarlıkları devam ediyor. Biri de Gökbey'in motoru. Aynı zamanda TJ300'ün motorunun seri üretim pazarlıkları da şu anda devam ediyor. Bu 10 motorumuzun 4'ü jet, 2'si benzinli, 4'ü ise dizel yakıtlıdır. Türkiye, motor teknoloji sorununu artık aşmış durumdadır. İnşallah bu motor ile Türkiye, Romanya, Ukrayna sınıfından Almanya, İngiltere, Fransa ligine yani şampiyonlar ligine havacılıkta çıkmıştır."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından TEI-TS1400'ün testi sonrasında motorun teslimi ve tasarım merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, tasarım merkezinde incelemelerde bulundu.