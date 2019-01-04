Son Dakika Haberleri: İlk Milli Helikopter Motoru Ts1400 Test Edildi

İlk Milli Helikopter Motoru Ts1400 Test Edildi

31 dakika önce

İlk milli helikopter motoru TS1400 test edildiESKİŞEHİR - İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test edildi.

İlk milli helikopter motoru TS1400 test edildi

ESKİŞEHİR - İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:37 Kaynak: İHA

Eskişehir, Genel
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