Son Dakika Haberleri: İlk Milli Helikopter Motoru Ts1400 Test Edildi

İlk Milli Helikopter Motoru Ts1400 Test Edildi

1 saat önce

İlk milli helikopter motoru TS1400 test edildiESKİŞEHİR - İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test edildi.

İlk milli helikopter motoru TS1400 test edildi

ESKİŞEHİR - İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

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