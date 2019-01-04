İlk Milli Helikopter Motoru Ts1400 Test Edildi
1 saat önce
İlk milli helikopter motoru TS1400 test edildiESKİŞEHİR - İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir'de test edildi.
İlk milli helikopter motoru TS1400 test edildi
ESKİŞEHİR - İlk milli helikopter motoru TS1400 Eskişehir
'de test edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:36 Kaynak: İHA
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