İlk Müdahalesi Mehmetçik Tarafından Yapılan Yaralı Dağ Keçisi Kurtarılamadı
1 saat önce
İlk müdahalesi Mehmetçik tarafından yapılan yaralı dağ keçisi kurtarılamadıERZİNCAN - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan ve Mehmetçiğin ilk müdahalesini yaptığı koruma altındaki dağ keçisi, tedaviye alındığı Erzincan'da yapılan tüm...
İlk müdahalesi Mehmetçik tarafından yapılan yaralı dağ keçisi kurtarılamadı
ERZİNCAN - Tunceli
'nin Pülümür
ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan ve Mehmetçiğin ilk müdahalesini yaptığı koruma altındaki dağ keçisi, tedaviye alındığı Erzincan
'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
5 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü sınırlarında, kimliği belirlenemeyen avcılar tarafından boynundan tüfekle vurulan dağ keçisi, yaralı halde bulundu. Askerler ve köylüler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağ keçisi Erzincan'a getirildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde telef oldu.
Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
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